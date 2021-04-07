شكرا لقرائتكم خبر عن محفوظات فرنسية سرية حول الإبادة في رواندا متاحة للجمهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

فتحت فرنسا أمام الجمهور محفوظات مهمة تتعلق بالوضع في رواندا بين العامين 1990 و1994، بعد 27 عاماً على تعرض «التوتسي» للإبادة في هذا البلد.

وأوضح مرسوم نشر الأربعاء في الجريدة الرسمية، أن المحفوظات التي تم عرضها «قبل انتهاء المهل المحددة»، تعود للرئيس الفرنسي السابق فرنسوا ميتران ورئيس الوزراء في حينها إدوار بالادور.

ووردت الكثير من هذه الوثائق، لا سيما برقيات دبلوماسية ومذكرات سرية في التقرير الذي تحدث عن دور فرنسا في رواندا بين 1990 و1994، ونشرته لجنة مؤرخين نهاية آذار/مارس.

ويتناول تقرير دوكلير عن دور فرنسا في هذه السنوات الأربع الحاسمة التي أعد خلالها نظام «الهوتو» للإبادة التي أودت في 1994 بحياة 800 ألف شخص معظمهم من «التوتسي» الذين قتلوا بوحشية بين نيسان/ إبريل وتموز/ يوليو.

وأشارت خصوصاً إلى مسؤولية فرنسوا ميتران ورئاسة أركانه التي كانت تتجاهل التحذيرات حول مخاطر وقوع إبادة، وستعرض للجمهور آلاف الوثائق، خصوصاً صندوق ميتران الذي بقي مغلقاً لعقود.

وكانت اللجنة قد أسفت لكونها واجهت خلال عملها الذي دام لأكثر من عامين، «رفضاً في التواصل والتشاور نادر الحدوث، لكنه كان ملحوظاً».

وكان مكتب الجمعية الوطنية قد رفض مثلاً السماح بالاطلاع على بعض المحفوظات.