شكرا لقرائتكم خبر عن تاج ملكة جمال المتزوجات بعد سحبه منها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سادت الفوضى مسابقة ملكة جمال المتزوجات في سريلانكا في مطلع الأسبوع، عندما أعلنت حاملة سابقة للقب أن الفائزة غير مؤهلة للفوز لأنها مطلقة، وانتزعت التاج منها بالقوة.

وبدأ تسجيل فيديو للمسابقة، التي أقيمت الأحد، بكلمة قصيرة ألقتها كارولين جوري، الفائزة باللقب في 2019، الحائزة لقب ملكة جمال العالم للمتزوجات، أمام جمهور الحاضرين بعد إعلان أسماء الفائزة والوصيفات في العاصمة كولومبو.

وقالت جوري: «هناك شرط أن تكون المتسابقة متزوجة وليست مطلقة، لذلك أتخذ أولى خطواتي بالقول إن التاج يذهب إلى الوصيفة الأولى»، ثم سارت عبر خشبة المسرح وانتزعت التاج من بوشبيكا دي سيلفا التي كانت واقفة تحمل باقة من الزهور.

ونجحت جوري في نزع التاج ووضعته على رأس الوصيفة الأولى، بينما غادرت دي سيلفا المسرح. وظلت الموسيقى الاحتفالية تعزف في الخلفية طيلة الواقعة.

وفي منشور على موقع «فيسبوك» الاثنين قالت دي سيلفا إنها ليست مطلقة، وإنما منفصلة، وكتبت: «إن لم أكن مؤهلة منذ البداية لخوض هذه المسابقة كان بإمكانهم استبعادي».

وأعيد التاج لها، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، بعدما أكد منظمو المسابقة أنها ليست مطلقة، فضلاً عن اعتذارهم لها.

وتشارك الفائزة بلقب ملكة جمال المتزوجات في سريلانكا في مسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات.

وأعلن الحساب الرسمي لمسابقة ملكة جمال العالم للمتزوجات على «إنستجرام» فوز دي سيلفا باللقب في منشور موجز مع صورتها