شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تبدأ أولى فعالياتها احتفاءً باليوبيل الذهبي لوزارة الداخلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ضمن احتفالات وزارة الداخلية باليوبيل الذهبي؛ بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها؛ أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، مساء أمس الأول الثلاثاء، حزمة متنوعة من الفعاليات المجتمعية والشرطية، والتي تستمر حتى 31 مارس/ آذار 2022؛ حيث جاء ذلك تماشياً مع إعلان صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021، «عام الخمسين» الذي ينطلق رسمياً في 6 إبريل/ نيسان.

وقد بدأت احتفالات شرطة الشارقة عبر تقديم مجموعة من العروض والفعاليات المجتمعية والشرطية بكافة أرجاء الإمارة. والتي تنوعت بعروض فريق «فرسان الإمارات» للاستعراضات الجوية، عبر ما قدموه من مهارات جوية للطائرات الحربية، ورسمهم للوحات فنية بألوان علم دولة الإمارات زينت سماء الإمارة الباسمة، والتي عبرت عن الولاء والانتماء للوطن، إلى جانب عروض للفرقة الموسيقية بشرطة الشارقة، وتقديمها لمعزوفات موسيقية وطنية، وغيرها من الفعاليات التي أقيمت؛ احتفالاً بتلك المناسبة.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة: «في السادس من إبريل نحتفل باليوبيل الذهبي لمرور خمسين عاماً على تأسيس وزارة الداخلية، الذي تصادف مع الانطلاق الرسمي لعام الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، من خلال إطلاق تلك الحزمة من الفعاليات المجتمعية والشرطية، التي تسلط الضوء على مسيرة الدولة في المجال الشرطي، وبهذه المناسبة نؤكد إننا لن ندخر جهداً لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، والمساهمة بشكل فعّال في تنفيذ الخطط الموضوعة، وتطوير الأداء، ومواجهة التحديات، والعمل الدؤوب؛ حفاظاً على مكتسبات الدولة».

وأضاف: بهذه المناسبة، أرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، وإلى سيدي الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وإلى كافة القيادات العامة للشرطة بالدولة، مجددين العهد بالولاء ومضاعفة الجهد والعمل وصولاً بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعلى المستويات العالمية في مجال الأمن والأمان.