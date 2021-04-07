نورة الكعبي: المهرجان الإماراتي الكوري.. تجربة ملهمة في تلاقي الثقافات

أكدت نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، أن المهرجان الإماراتي الكوري الذي يحتفي بالحوار الثقافي بين كوريا الجنوبية والإمارات، عكس علاقات الصداقة المتينة بين الدولتين الممتدة إلى نحو 40 عاماً من التقارب الثقافي، وقدم تجربة ملهمة في تلاقي الثقافات، فالثقافة تعزز العلاقات العميقة على مستوى الدول، وتمد جسوراً من المعرفة.

وأضافت الكعبي: «نتطلع إلى مرحلة جديدة من الحوار خلال الفترة المقبلة، ونعمل على تعزيزه من خلال مجموعة من المبادرات التي تقام العام الجاري، للاحتفاء بالعديد من المناسبات والقيم المشتركة، مثل التسامح والتعايش والانفتاح».

واستضافت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية، المهرجان الذي ينظم بالشراكة بين الوكالة الكورية للمحتوى الإبداعي برئاسة مديرها التنفيذي كيم يونج جون، والمؤسسة الكورية الدولية للتبادل الثقافي بإدارة كيم يونجراك.

وأقيم المهرجان احتفالاً بالحوار الثقافي بين كوريا الجنوبية والإمارات 2021- 2020، واشتمل على فعاليات متنوعة بينها مهرجان المحتوى الكوري الذي قدم المحتوى الكوري إلى الشرق الأوسط، ومهرجان أغاني الكيبوب وضم ستة من كبار الفرق الغنائية الكورية، إضافة إلى مشاركة مغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي.

وقال هوانج هي، وزير الثقافة والرياضة والسياحة في كوريا الجنوبية: «هناك مثل عربي في الإمارات يقول من عاشر القوم أربعين يوماً صار منهم، ودامت الصداقة بين بلدينا لأكثر من 40 عاماً، ولذا يمكننا القول إنهما صارا بلدين صديقين مقربين ومخلصين لبعضهما البعض حقاً».

وأضاف: «من دواعي السعادة والسرور للغاية أن يلتقي شعبا البلدين من خلال عرض الكيبوب احتفالاً بعام التبادل الثقافي، فالموسيقى لغة بشرية مشتركة تتجاوز الاختلافات اللغوية والعرقية لتنقل الحماس والإثارة والإعجاب».

وخلال «مهرجان المحتوى الكوري» تم انعقاد ندوات جماعية افتراضياً عبر الاتصال المرئي شارك فيها 24 متحدثاً ومورداً في الشرق الأوسط، و28 شركة كورية، كما تم إجراء 43 استشارة أعمال بين الشركات المشاركة. قال شوجات ميرزا، رئيس جمعية دبي للواقع المعزز: «نأمل أن يستمر هذا النوع من التبادلات التجارية وأن يؤدي إلى نتائج ملموسة».

وخلال «مهرجان أغاني الكيبوب» تم بث الحفل عبر الإنترنت، وعلى القناة الرسمية للمركز الثقافي الكوري في الإمارات على «يوتيوب» وعبر منصة «SBS Medianet» ومنصة «NAVER»V-LIVE».

وشارك في الحفل من كوريا فرق «ماماموو»، و«بي.آي.جي»، و«آسترو»، و«ذا بويز»، و«أسبا»، و«إن سي تي دريم»، إضافة إلى مغنية الأوبرا الإماراتية فاطمة الهاشمي التي قدمت أداء غنائياً مشتركاً مع الفنان الكوري جونمين من فرقة «بي.آي.جي». ويبث المهرجان تلفزيونياً، الخميس، على قنوات «أبوظبي»، و«SBS MTV»، و«SBS F!L».