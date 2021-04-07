شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يعاقب اتحاداً آسيوياً وآخر إفريقياً بالإيقاف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - رويترز

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الأربعاء، إنه أوقف الاتحاد الباكستاني للعبة بسبب تدخل طرف ثالث، وكذلك اتحاد تشاد بأثر فوري بسبب تدخل حكومي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مجموعة من مسؤولي كرة القدم في باكستان بقيادة أشفق حسين، الذي انتخب من المحكمة العليا في 2018 لإدارة الاتحاد الوطني، لكن دون اعتراف من الفيفا، اقتحمت مقر الاتحاد وانتزعت إدارته من لجنة تسوية تابعة للفيفا برئاسة هارون مالك.

وأوضح «فيفا» في بيان، أن قرار إيقاف الاتحاد الباكستاني يأتي بعد «الاستحواذ العدائي» على مقره في لاهور بما يشكل انتهاكاً خطيراً لنظامه.

وأضاف: «أرسل «فيفا» خطاب تحذير بأنه في حالة عدم إنهاء الاحتلال غير الشرعي لمقر الاتحاد الباكستاني وعدم السماح للجنة المعترف بها من الفيفا بدخول المبنى بحرية وتولي الإدارة، ستنتقل القضية فوراً إلى مجلس اتخاذ القرار»، وتابع أنه «في ظل عدم تغير الموقف، قرر مجلس الفيفا إيقاف الاتحاد الباكستاني».

وعاقب «فيفا» باكستان بالإيقاف أيضاً بسبب تدخل طرف ثالث في 2017.

كما جردت وزارة الشباب والرياضة في تشاد اتحاد كرة القدم الوطني من سلطاته في العاشر من مارس/آذار الماضي بسبب مخاوف من طريقة إدارته وغياب التواصل.

واستُبعدت تشاد من تصفيات كأس الأمم الإفريقية الشهر الماضي بسبب التدخل.