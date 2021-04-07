شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد تيسير مطر يفتتح معرض "أهلا رمضان" بحضور رئيس حي دار السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح ظهر اليوم الأربعاء، النائب محمد تيسير مطر أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين عام حزب أرادة جيل، معرض "أهلا رمضان" بدائرة دار السلام محافظة القاهرة.

وحضر الافتتاح اللواء أيمن السعيد رئيس حي دار السلام، والنائب خالد طنطاوى، وعقب الافتتاح قام النائب محمد تيسير مطر بعمل جولة سريعة داخل المعرض، كما استمع للأهالي عن آرائهم في المعرض والمنتجات المعروضة ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة.



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام



النائب محمد تيسير يفتتح معرض أهلا رمضان فى دار السلام