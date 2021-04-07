شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يدعو لدعم العمل العربى المشترك خلال اجتماع مع رئيس البرلمان العربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انعقد اليوم الأربعاء، الاجتماع المشترك بين لجنة السياسة والأمن بالبرلمان العربى ووفد من مجلس النواب المصرى، وذلك على هامش اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان العربى.

وأشاد رئيس البرلمان العربى، عادل بن عبد الرحمن العسومى بدور مجلس النواب المصرى، مؤكدا أهمية الدور الذى يلعبه في المرحلة الحالية.

من جانبه، أعرب رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب كريم درويش عن تحية البرلمان ورئيسه، المستشار حنفى الجبالى للعسومى، مؤكدا أن الحاجة ملحة لدعم العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف درويش في كلمته خلال الاجتماع "أننا دائما ما نسعى من أجل الحقوق المشروعة وهو ما يتطلب العمل الدائم والمستمر لتحقيق هذه الأهداف في مواجهة التحديات".