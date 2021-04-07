شكرا لقرائتكم خبر عن "العليا الدائمة لحقوق الإنسان" تصدر تقريرا عن جهود الدولة لتعزيز الحق فى الصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تقريرًا بشأن أهم الجهود الوطنية لإعمال الحق فى الصحة بمناسبة اليوم العالمي للصحة، الذى يوافق السابع من أبريل، يأتى ذلك فى ضوء حرص الأمانة الفنية للجنة على إصدار تقارير تستعرض الجهود الوطنية فى مجال حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالأيام الدولية ذات الصلة.

وجاء فى التقرير، أن استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" تستهدف فيما يخص القطاع الصحي النهوض بصحة المواطنين فى إطار العدالة الاجتماعية، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين مع ضمان جودة الخدمات المقدمة، وحوكمة قطاع الصحة.

واستعرض التقرير التطورات التشريعية ذات الصلة، وزيادة الإنفاق العام على قطاع الصحة، وتطورات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وجهود تطوير المنشآت الصحية، والتقدم المحرز فى تنفيذ المبادرات الرئاسية تحت مظلة "100 مليون صحة"، وكذا التقدم المحرز فى تنفيذ المشروع القومي للقضاء على قوائم الإنتظار، وجهود توفير الأدوية والأمصال، والتقدم المحرز فى تنفيذ المشروع القومي للمستشفيات النموذجية، كما يستعرض التقرير جهود الدولة في مواجهة التداعيات الصحية لجائحة كورونا.