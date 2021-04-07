شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "قوى النواب": مجمع الإصدارات المؤمنة يدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى، منذ قليل، "مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية"، مشيرا إلى أنها خطوة جديدة نحو التطوير والتحول الرقمى الذى بدأت فيه الدولة خلال الفترة السابقة.

وأوضح مهنى، فى بيان له، أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية تضمن حوكمة إصدار وثائق الدولة بأحدث مواصفات التأمين العالمية مثل الشهادات للمراحل التعليمية، وجوازات السفر المؤمنة، ووثائق معاملات الأحوال المدنية بأنواعها، وكافة وثائق الشهر العقارى، والعقود الحكومية النموذجية، والبطاقات الذكية وغيرها من الوثائق.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس للنواب، إلى أن المجمع يُعد صرح تكنولوجى عملاق فائق القدرات الفنية المتطورة فى مجال تصنيع وإصدار الوثائق الثبوتية المؤمنة، مؤكدا أنه الأكبر والأحدث من نوعه فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا، كما يمثل قيمة مضافة كبيرة لدعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمى والميكنة خاصة ما يتعلق بالوثائق والبيانات والمحررات لجميع الجهات الحكومية.