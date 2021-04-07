شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية يجتمع السبت لبحث كيفية دعم الدولة فى أزمة سد النهضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجتمع تحالف الأحزاب المصرية، السبت المقبل، لبحث كيفية دعم الأحزاب الدولة المصرية في تحركاتها إزاء سد النهضة.

وأكد تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، عضو مجلس الشيوخ، أن جميع أحزاب التحالف تدعم الدولة المصرية دعما مطلقا في تحركاتها بشأن قضية سد النهضة.

فيما أشار محمود نفادي المتحدث الرسمي باسم تحالف الأحزاب المصرية، أن اجتماع المجلس الرئاسي لتحالف الاحزاب المصرية والذى يضم 35 حزبا اجتماعا مساء السبت القادم بمقر التحالف بجاردن سيتى بناءا على دعوة امين عام.

وقال إن جدول أعمال الاجتماع يشمل بحث كيفية تدعم أحزاب التحالف الدولة المصرية الفترة المقبلة، وأيضًا خطة التحرك والنشاط للتحالف خلال شهر رمضان المبارك وبحث دور لجنة انتخابات التحالف فى الاستحقاقات القادمة والتى يراسها اللواء رؤوف السيد عضو المكتب التنفيذي للتحالف ورئيس حزب الحركة الوطنية.

وأضاف نفادى أن الاجتماع سوف يناقش آليات تنشيط عمل اتحادي المرأة والشباب، استعدادا لانتخابات المجالس المحلية، معلنا أن شعب مصر بكافة فئاته وأطيافه يقف صفا واحدا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أى قرار يتخذه أو خيار يختاره للحفاظ على حقوق مصر المائية ويحمى أمنها المائي من التعنت الإثيوبي الذى تجاوز كل الحدود".

وأشار إلى أن مصر لديها القدرة والمقدرة على حماية حقوقها المائية، وكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى "اللى عاوز يجرب يجرب" لأن مياه النيل قضية حياة للمصريين، وغالبية دول العالم متفهمة لمطالب مصر، وتساندها فيما سوف تتخذه من أى خطوات تصعيدية ردا على التعنت الإثيوبى، وأن القانون الدولى يساند مصر والسودان فى المطلب المشروع لتوقيع اتفاق قانون وملزم لملئ سد النهضة وعدد سنوات الملء وتشغيله".

وأوضح أن أثيوبيا: "أضاعت مفاوضات الفرصة الأخيرة لحل الأزمة وأثبتت للعالم سوء النية وأنها تخطط لتعطيش شعب مصر والسودان ولكن لن يحدث ذلك والأيام القادمة سوف تكتب الفصل الاخير فى ملف سد النهضة ووقتها سيندم حكام أثيوبيا على هذا الموقف".