شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية للنواب: تلقينا 160 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إن هناك 160 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء تم التقدم بها علي مستوي المحافظة، منها 37.2 ألف طلب مقدم من منطقة الجمالية، مشيراً إلى أن الطلبات (المؤجلة) تأتى لأسباب لا تتعلق بالسلطة التنفيذية إنما لقيود قانونية وضعها المشرع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنهم النائب محمد نجيب بحضور محافظ الدقهلية.

وأشار محافظ الدقهلية إلى الحاجة لبعض المرونة فى القيود، موضحًا أنه بفحص 100 ملف من الطلبات المقدمة للتصالح، أرجائنا 19 طلبا حتى يكون هناك عرض تشريعى للتخفيف من القيود، والتمكن من توصيل المرافق.

جاء ذلك تعقيبا على حديث النائب محمد نجيب الذى طالب بتوصل مرفقى "المياة والكهرباء" أسوة بقرار توصيل الغاز الطبيعي كمرفق، لحين انتهاء التصالحات، وذلك لكل من دفع جدية التصالح، دون انتظار لجان البت.

وقال البرلمانى إن هناك من تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات بعد الفترة التى كانت محددة وبالطبع سيتم رفضها، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر.

فى سياق متصل، قال المحافظ إن نواب المحافظة بمجلسي النواب والشيوخ والبالغ عددهم 51 تقدموا خلال 3 أشهر بما يزيد عن 3 آلاف طلب، منهم 233 طلب للنائب محمد نجيب جميعها لصالح المواطن، منها رصف طرق وأكشاك وفرص عمل وتغطية ترع، والسلطة التنفيذيه بالمحافظة نفذت قدر الإمكان.