شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر يؤكد دعم حزب إرادة جيل تحركات الدولة المصرية بشأن "سد النهضة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، عضو مجلس الشيوخ، إن حزب إرادة جيل يدعم كل تحركات الدولة المصرية ومؤسسات بشأن قضية سد النهضة.

وأضاف "مطر" في بيان اليوم، أن حزب إرادة جيل يدعم بكل قوة القيادة السياسية المصرية وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مضيفا :" نثق كل الثقة برئيسنا عبد الفتاح السيسى ولدينا يقين كامل بأن الدولة المصرية ستستطيع أن تجتاز أزمة سد النهضة، وأنها تمتلك سيناريوهات الحل المختلفة، ويكفى أنها خلال الفترة الماضية أظهرت لكل العالم مرونتها في المفاوضات وجمود الجانب الأثيوبي".

ودعا تيسير مطر جموع القوي السياسية أن تتكاتف خلف القيادة السياسية في الوقت الراهن، قائلا :" نمر بمرحلة حساسة جدا تدعونا تنحية أي خلافات بيننا والوقوف خلف الدولة المصرية في هذه القضية المصيرية".

كان سامح شكرى وزير الخارجية، أكد أن مصر ستتحرك إذا لحق بها أى ضرر مائى جراء سد النهضة، مشيرا إلى أن القاهرة لديها سيناريوهات مختلفة لحماية أمنها المائى.

وقال "شكرى" فى تصريحات لقناة العربية: "مصر لن تقبل بأى ضرر مائى يقع على مصر أو السودان"، منتقدا إثيوبيا بسبب تعنتها فى الملف، قائلا: "لم نلمس إرادة سياسية جدية لدى إثيوبيا لحل عقدة سد النهضة.. الجانب الإثيوبي حاول التنصل من أى التزام بشأن سد النهضة".

وأشار وزير الخارجية إلى أن الإطار السابق للتفاوض أثبت عقمه، منوها بمحاولة تقديم إطار جديد للتفاوض، مضيفا: "رغم المرونة لدى مصر والسودان إلا أن إثيوبيا أجهضت الجهود".

وكشف وزير الخارجية سامح شكرى، عن توجه مصر والسودان إلى المؤسسات الدولية: "مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة" لاطلاعها على تطورات الأخيرة لمحادثات كينشاسا حول سد النهضة.