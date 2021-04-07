ضبط مدير مخزن بحوزته 426 ألف عبوة حلوى فاسدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، المدير المسئول عن مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة الإسكندرية، بحوزته (426240 عبوة "حلوى جافة "غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطراً على الصحة العامة)؛ تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.