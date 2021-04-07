وزير الاتصالات: الانتهاء من رقمنة كل الخدمات الحكومية في 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

بحث عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع عدد من شركات التكنولوجيا الرقمية الدنماركية، خلال جلسة تفاعلية عبر الفيديوكونفرنس، لبحث فرص التعاون وتعزيز الشراكات بين البلدين في مجال التكنولوجيات الرقمية، وتنمية سوق تكنولوجيا المعلومات بمصر والدنمارك.

ونظم الجلسة المجلس التجارى الدنماركي التابع لوزارة الخارجية الدنماركية؛ بحضور سڤند أولينج سفير الدنمارك بالقاهرة، وعمرو محفوظ الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

وخلال اللقاء؛ استعرض وزير الاتصالات محاور استراتيجية مصر الرقمية ومراحل تنفيذها؛ موضحا أن عدد الخدمات الحكومية المرقمنة سيصل إلى 200 خدمة بنهاية العام الحالي على أن تنتهى كافة أعمال الرقمنة للخدمات الحكومية بحلول عام 2022؛ داعيا الشركات الدنماركية لتقديم تجاربها والتعاون مع مصر فى مجال التحول الرقمي.

وخلال كلمته أشار الوزير إلى جهود بناء القدرات التكنولوجية فى مصر؛ موضحا فرص التعاون التى يمكن تحقيقها مع المؤسسات الأكاديمية الدنماركية فى التخصصات الرقمية؛ مشيراً إلى إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والتخصصات التكنولوجية التي تقدمها لدارسيها المرتقبين.

وأكد اهتمام الدولة ببناء صناعة قوية قائمة على البيانات يتم فيها توطين التكنولوجيات الحديثة؛ موضحا الجهود المبذولة في هذا الصدد من خلال توفير التدريب التقني المتخصص لبناء القدرات التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وإنترنت الأشياء.

كما أشار إلى إصدار قانون حماية البيانات الشخصية لدعم صناعة البيانات المصرية، والتي تدعمها بنية تحتية قوية وكابلات ألياف ضوئية تمر بالأراضي والمياه المصرية.

وشدد على حرص مصر على تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار؛ موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات الواعدة في ظل توجه الدولة نحو بناء اقتصاد رقمي قوي؛ حيث يشهد القطاع نموا مستمرا ونجح في تحقيق معدلات أداء مرتفعة على المستوى الاقتصادي خلال العام المالي الماضي مقارنة بالعام المالي 2017-2018.

وارتفع معدل نمو القطاع من 14.1% في عام 2017-2018 إلى 15.2% العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل في العام المالي الحالي إلى 16%، كما ارتفع حجم الناتج المحلي للقطاع من 80.1 مليار جنيه إلى 107.7 مليار جنيه، وفقا للوزير.

وارتفعت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3.2% خلال 2017-2018 إلى 4.4% العام المالي الماضي؛ فيما ارتفعت الصادرات الرقمية من 3.2 مليار دولار إلى 4.1 مليار دولار، بحسب عمرو طلعت.

ومن جانبه، قال سڤند أولينج، سفير الدنمارك بالقاهرة، إن الدنمارك لديها خبرة في مجال التحول الرقمي، وتعد جاذبة لصناعة البيانات في أوروبا.

وأكد السفير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري يحظى بنموِ إيجابي مستمر ويخدم كافة قطاعات الدولة، كما أنه قطاع جاذب للاستثمارات، وهذا الأمر يدعم فرص التعاون المنشودة في تنمية الأعمال وتطبيق التكنولوجيات الحديثة بين البلدين.