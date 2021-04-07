تقرير الطب الشرعي يفجر مفاجأة في واقعة مقتل الطفلة "ريماس" بالدقهلية- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية- رامي محمود:

تسلمت نيابة دكرنس، بمحافظة الدقهلية اليوم الأربعاء، التقرير الطبي المبدئي الخاص بمعاينة الطب الشرعي لجثة الطفلة ريماس محمد عبدالرازق 8 أعوام، والتي لقيت حتفها بطعنات على يد حداد فشل في اغتصابها.

وأكد التقرير المبدئي للطب الشرعي الخاص بـ"ريماس" عدم وجود آثار ظاهرة لاعتداء جنسي، مع وجود خدوش بأنحاء متفرقة بالجسم وطعنات مسددة بأنحاء متفرقة.

فيما اعترف المتهم بأنه شاهد المجني عليها أثناء شرائها الخبز من مكان بالقرب من مسكنه، قرابة الساعة 11 صباحًا فاستدرجها بزعم شراء بعض الحلوى لها.

وأضاف المتهم، أنه فور دخوله المنزل حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها إلا أنها قاومته فجذبها مرة أخرى إليه ما دفعها للصراخ، فأسرع بتسديد 3 طعنات بأنحاء متفرقة من جسدها، ولامست الدماء ملابسه، فأسرع بنقل المجني عليها إلى بئر السلم ليتخلص منها.

كانت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، تلقت بلاغًا بالعثور على جثة طفلة مقتولة ببئر سلم بمدينة دكرنس، وتبين أن حداد وراء ارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

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