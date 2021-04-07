التربية والتعليم: فتح باب التقديم لوظائف بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني، فتح باب التقديم للعمل بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي (2021 - 2022)

ابتداءً من الجمعة الموافق 9 أبريل ولمدة 15 يومًا إلكترونيًا عبر الرابط التالي https://ejsadm.moe.gov.eg.

وأضافت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - أن الوظائف المتاح التقدم إليها هي (مدير مدرسة - وكيل مدرسة - معلم فصل رياض أطفال أ / ب - معلم (Math) - معلم (Science) - معلم لغة عربية - معلم لغة إنجليزية - معلم تربية رياضية - معلم تربية فنية - معلم تربية موسيقية - معلم غرفة مصادر "أطفال احتياجات خاصة" - أخصائي نفسي - أخصائي اجتماعي - أخصائي مكتبات - معلم تكنولوجيا المعلومات ICT - ومعلم مادة المهارات المهنية.

وأوضحت أن خطوات التقدم للمعلمين ستكون عن طريق ملء استمارة إلكترونية بالبيانات الشخصية والمؤهلات العلمية، بالإضافة إلى الإجابة على الأسئلة التي تقيس مدى قدرة المتقدم على القيادة والتعليم والتعلم وتهيئة بيئة تعليمية للابتكار وحب التعلم وامتحان تحديد مستوى لغة انجليزية.

وشددت على المتقدمين بضرورة قراءة شروط التقدم المعلنة عبر الموقع الإلكتروني المذكور أعلاه قبل بدء إجراءات التسجيل والالتزام بها، ومن يخالف هذه الشروط يعرض نفسه للاستبعاد نهائيًا ولن يكون له حق إعادة التسجيل أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني.

وطالبت المتقدمين بضرورة التأكد من خدمة الإنترنت لديهم قبل بدء مراحل التسجيل، حيث سيكون لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل من خلال الحاسوب فقط ولن يسمح بإعادتها مرة أخرى، بالإضافة إلي التأكد من تفعيل البريد الإلكتروني الشخصي وكتابته بطريقة صحيحة حيث أنه سيكون أداة التواصل في حالة اجتياز الاختبار وإرسال النتيجة.

يُذكر أن عدد المدارس المصرية اليابانية في العام الدراسي الجديد (2021 - 2022) سيبلغ 48 مدرسة داخل 25 محافظة.​