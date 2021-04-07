رئيس الحكومة يشرف على إفتتاح مشروع مدرسة الفرصة الثانية

اسماعيل عبد الحي - أشرف رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم، الثلاثاء 6 أفريل 2021، على إفتتاح مشروع مدرسة الفرصة الثانية بباب الخضراء .

وأكد وزير التربية فتحي السلاوتي أن طاقة الإستيعاب القصوى لهذا المشروع 1000 منقطع عن الدراسة، مشيرا إلى أن سنهم سيتراوح بين 12 و18 سنة .

وأشار إلى أن المنضمّين إلى مدرسة الفرصة الثانية سيشاركون ضمن ورشات تكوينية ليقع فيما بعد إدماجهم إما في المعاهد العمومية أو مراكز التكوين، مشددا على أنه مشروع أولي سيقع تعميمه على مختلف ولايات الجمهورية للحدّ من ظاهرة الإنقطاع المبكّر عن الدراسة.

وذكر الوزير إنه سيتم بعث مطعم تابع للمدرسة.

وأشار السلاوتي إلى أن مشروع مدرسة الفرصة الثانية يأتي في إطار التعاون مع سفارة بريطانيا ومنظمة اليونيسيف.