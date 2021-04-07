قيس سعيّد : الأموال موجودة ولو تنظّم إنتخابات ستوزّع بالمليارات وسأكشف عن هذه التجاوزات

اسماعيل عبد الحي -

أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 على هامش زيارته الى ولاية المنستير لاحياء الذكرى 21 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة, أنّ هناك من يريد اليوم تعطيل دواليب الدولة وضرب الدولة من الداخل.

ووصف سعيّد ذلك بـ"المؤامرة" مشدّدا على أن هذا التوصيف ليس مبالغا فيه باعتبار وأنهم يريدون ضرب المرافق العمومية التعليم والصحة والنقل مشدّدا على أنهم سيحاسبون.

وتابع سعيّد "سنواصل تحمّل المسؤولية لان كل خطوة واختيار سنحاسب عليه امام الله والتاريخ والشعب وسنبقى صامدين ثابتين لضمان الحرية والعيش الكريم والكرامة للتونسيين الذين ثاروا ضد تجويعهم وضرب كرامتهم وتفقيرهم"

وقال سعيّد "الشعب يزداد تفقيرا وهم يزدادون ثراء"

وشدّد على أن الأموال موجودة ولو تنظّم انتخابات سنرى كيف توزّع الاموال بالمليارات من العملة الصعبة مشيرا الى أنّه سيأتي الوقت الذي سيكشف فيه عن هذه التجاوزات"

وأكد بأن تونس لديها الأموال والكفاءات الا انهم اهدروها وباعوا ضمائرهم في سوق النخاسة.