وزير الفلاحة بالنيابة : نسبة إمتلاء السدود تراجعت هذه السنة وبلغت 51 بالمائة بسبب ندرة الأمطار

اسماعيل عبد الحي - أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريّم خلال حضوره الجلسة العامة بالبرلمان اليوم، الثلاثاء 6 أفريل 2021، أن نسبة إمتلاء السدود تراجعت هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة، لتصل إلى 51 بالمائة، وذلك بفارق 250 مترا مكعّبا.

وأرجع الوزير نقص المياه بالسدود هذه السنة إلى ندرة الأمطار، مشدّدا على أن النقص ليس بسبب سوء التصرّف أو صيانة السدود

وأشار إلى أن المناطق التي شهدت أمطارا لا تمثّل مناطق إيرادات للسدود، مؤكّدا أن نسبة الإيرادات لم تتجاوز الـ30 بالمائة هذه السنة مقارنة بالسنة الفارطة.

وذكّر الوزير بأن نسبة إمتلاء السدود خلال 2018 تجاوزت الـ75 بالمائة نتيجة الأمطار الغزيرة والفيضانات، إلا أنها ظلّت في تراجع.