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سكينة درابيل في غرفة العمليات بعد أزمة صحية مفاجئة

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قالت الفنانة المغربية، سكينة درابيل، إنها تستعد للخضوع إلى عملية جراحية، إثر الوعكة الصحية المفاجأة، التي ألمت بها.

وتحدثت سكينة درابيل، في اتصال هاتفي مع “اليوم 24” عن وضعها الصحي، وقالت: “أحتاج إلى عملية جراحية.. أعاني من الحصى في المرارة.. ومشكلة في البنكرياس”.

وأضافت سكينة درابيل، والأنين يخالط حديثها أن الأزمة الصحية، التي ألمت بها بشكل مفاجئ، ولجت على إثرها، يوم السبت الماضي، إلى المستشفى في العاصمة الرباط.

وينتظر الطاقم الطبي المشرف على سكينة درابيل إتمام الفحوصات اللازمة، وتعافي معدتها من الالتهاب، لإخضاعها لعملية جراحية.

وعلى الصعيد الفني، تشارك درابيل في دراما اجتماعية، تعرض على القناة الثانية، خلال شهر رمضان بعنوان “دار السلعة”.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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