الرئيس الكوري الجنوبي يهنئ ولي عهد ابوظبي ببدء التشغيل التجاري لمحطة براكة

محمد الفلاح - الأربعاء 7 أبريل 2021

بعث مون جاي إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية الصديقة رسالة تهنئة للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس البلاد والتشغيل التجاري لمحطة براكة للطاقة النووية، وفقاً "للبيت الأزرق"، المكتب التنفيذي والمقر الرسمي لرئيس دولة كوريا الجنوبية، وفقا للبيان.



ووفقاً لموقع صحيفة "كوريا هيرالد" الناطق بالإنجليزية، هنأ مون في رسالته شعب الإمارت ببدء التشغيل التجاري لمحطة براكة، واصفاً منشآت الطاقة النووية في المحطة بكونها "أيقونة للابتكار الإماراتي" و "رمز" صداقة مع كوريا الجنوبية، مجدداّ تأكيد عزم سيول على مواصلة الشراكة مع دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل ازدهارها المستمر.

كما هنأ الرئيس الكوري الجنوبي دولة الإمارات على دخول مركبة "مسبار الأمل" الفضائية الناجح مدارها حول المريخ في فبراير الماضي، معرباً عن أمله بأن يوفر معرض إكسبو دبي في أكتوبر المقبل فرصة سانحة لإبراز والتعريف بمستقبل دولة الإمارات المشرق.