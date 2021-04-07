شكرا لقرائتكم خبر عن موجة جديدة لكورونا تجتاح العاصمة التايلاندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعرب رئيس وزراء تايلاند، برايوث تشان-أوتشا عن قلقه بشأن اجتياح موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا للعاصمة وألمح إلى اتخاذ إجراءات جديدة للقضاء على تفشي الفيروس، الذي أدى بالفعل إلى إغلاق عشرات من أماكن الترفيه الليلية، طبقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

واختار برايوث أن يعقد الاجتماع الحكومي الأسبوعي اليوم الأربعاء، عبر تقنية ، ،فيديوكونفرانس، بعد إصابة مساعد لوزير بفيروس كورونا وبقى العديد من الوزراء في حجر صحي منزلي. وقال إن الاختبارات كشفت عدم إصابته بالفيروس حتى الآن.

وأضاف بعد الاجتماع إن التفشي يمكن التعامل معه، وحث الناس على توخي المزيد من الحذر بشأن أحدث تفش للفيروس.

ومن جهة أخرى، تم تكليف وزارتي الصحة والداخلية في تايلاند ببحث اتخاذ مزيد من الإجراءات للسيطرة على انتشار حالات الإصابة بفيروس كورونا، المرتبطة بأماكن الترفيه في بانكوك، حيث تنتشر حالات الإصابة إلى أقاليم أخرى، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وامتنعت الحكومة عن استخدام إجراءات شاملة، قائلة إن السلطات الإقليمية يمكنها استخدام خطوات مستهدفة للسيطرة على التفشي، بموجب حالة الطوارئ في البلاد.