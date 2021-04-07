رسالة دعم مصرية للمكونات السياسية اللبنانية بشأن الحكومة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأربعاء، عن نقل رسالة للمكونات السياسية اللبنانية بشأن دعم بلاده تشكيل الحكومة المتعثرة.

وقال شكري، بعد لقائه الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، إنه سيعقد سلسلة من اللقاءات مع المكونات السياسية المختلفة في لبنان "لنقل رسالة مماثلة بتضامن مصر وتوفيرها كل الدعم للخروج من هذه الأزمة لتشكيل الحكومة بما يفتح الباب للدعم الإقليمي والدولي".

وأضاف أن "مصر تستمر في بذل كل الجهود في إطار التواصل مع كافة المكونات السياسية اللبنانية من أجل الخروج من الأزمة الراهنة".

وأشار إلى أن "آخر زيارة لي للبنان كانت منذ ثمانية أشهر بعد تفجير مرفأ بيروت، وكانت هناك مؤازرة على المستوى الإقليمي والدولي وتطلع لينهض لبنان للتعامل مع التحديات والمرتبطة بأزمة كورونا".

وتابع :"للأسف بعد ثمانية أشهر لا يزال يوجد انسداد سياسي وما زالت الجهود تبذل لتشكيل حكومة من الاختصاصيين القادرين على الوفاء لاحتياجات الشعب اللبناني وتحقيق الاستقرار المهم ليس فقط للبنان ولكن للمنطقة وأيضا لمصر للارتباط الوثيق على المستوى السياسي والشعبي بين لبنان ومصر".

وأعلن أن "الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف وأهمية الالتزام الكامل بهذه الدعائم، ومصر ستواصل دعمها للبنان خلال هذه المرحلة الدقيقة".

ووصل شكري على رأس وفد إلى بيروت صباح اليوم في زيارة يلتقي خلالها كبار المسؤولين اللبنانيين.

ومنذ استقالة حكومة حسان دياب في أغسطس 2020 تطرح مبادرات لتشكيل حكومة لبنان لا تزال جميعها تبوء بالفشل نتيجة "سباق الحصص الوزارية".

وأطاحت تحركات شعبية بحكومة دياب بعد انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي، وسقوط أكثر من 200 قتيل وحوالي 6 آلاف جريح.

وفشلت حتى الآن جميع مبادرات تشكيل حكومة لبنانية جديدة.