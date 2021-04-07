تأجيل ثانٍ للقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن العراق اليوم الأربعاء تأجيل القمة الثلاثية التي كان مقررا انعقادها في بغداد، وتجمعه مع مصر والأردن.

وأرجع المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي حسن الناظم تأجيل القمة إلى الظروف الأمنية في الأردن، مؤكدا أن بغداد تقدر هذه الظروف وتقف مع استقرار الأردن وأمنه، مشددا على أن "كل من يهدد أمن واستقرار الأردن سيعتبر تهديداً لاتفاقياتنا وأمننا واستقرارنا".

وهذه هي المرة الثانية التي تتأجل فيها القمة بعد أن أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي شهر مارس الماضي تأخيرها لوقت لاحق، إثر سقوط قتلى وجرحى في فاجعة اصطدام قطارين في محافظة سوهاج بمصر.

وانطلقت أولى جولات هذه القمة التي جمعت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء العراق حينها عادل عبدالمهدي في القاهرة شهر مارس عام 2019.

وعقدت في العاصمة الأردنية عمان الجولة الثانية شهر أغسطس من العام الماضي، لكن القمة في بغداد بقيت مؤجلة.