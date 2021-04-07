رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني في المستشفى مجدداً

ميلانو - رويترز

قال حزب (إيطاليا إلى الأمام) الذي يتزعمه سيلفيو برلسكوني، رئيس الوزراء الأسبق الأربعاء، إن برلسكوني في المستشفى منذ يوم الثلاثاء لإجراء فحوص.

وذكر أحد المصادر أن برلسكوني (84 عاماً) دخل مستشفى سان رافايلي في ميلانو لإجراء فحوص متابعة بعدما أصيب بفيروس كورونا في سبتمبر/أيلول الماضي.

وهذه المرة الثانية في غضون أسابيع قليلة التي يدخل فيها برلسكوني المستشفى بعد فحص دوري آخر في نهاية مارس/آذار، وقال الحزب حينها إنه دخل المستشفى لإجراء فحص سريري.

وخضع برلسكوني لجراحة كبيرة في القلب في 2016، وشفي من سرطان البروستاتا، كما دخل المستشفى في يناير/كانون الثاني الماضي بسبب مشكلات في القلب.