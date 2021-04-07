شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: جميع الخيارات مطروحة للتعامل مع أزمة سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، أن جميع الخيارات مطروحة فيما يخص التعامل مع أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، لافتاً إلى أن الجميع لا يريد الوصول إلى مرحلة المساس بأمن مصر المائي. وقال السيسي، خلال افتتاح مشروع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية: «أقول للأشقاء في إثيوبيا، يجب ألا نصل إلى مرحلة المس بالأمن المائي لمصر؛ لأن جميع الخيارات مطروحة، والتعاون بين الجانبين أفضل».

وأضاف الرئيس المصري: إن «قلق المصريين مبرر ومشروع فيما يخص المياه».

وأوضح: إن «مصر تسعى لاستغلال كل الفرص للاستفادة من المياه مهما كانت الكُلفة»، مشيراً إلى أن مشروعات محطات المياه تنفذ طبقاً لمعايير عالمية وستتم معالجة المياه لتصبح مثل مياه الشرب. وتابع: «لم أغير حديثي عن حق إثيوبيا بالتنمية؛ لكن في إطار لا يمس حقوق مصر المائية». وأردف قائلاً: «ننسق مع أشقائنا في السودان وسنعلن للعالم عدالة قضيتنا في إطار القانون الدولي».

إلى ذلك، قال وزير الري السوداني، ياسر عباس: إن هناك مسارات سياسية يسلكها السودان للتعامل خلال المرحلة المقبلة وفق القانون الدولي، مضيفاً: إن الخطوة القادمة بشأن سد النهضة ستحددها لجان التفاوض واللجان الفنية، وأشار إلى أن آثار سد النهضة سوف تكون أكبر على السودان.