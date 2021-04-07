خطف عاملَين صينيَّين في منجم ذهب بنيجيريا

لاغوس - أ ف ب

أعلنت الشرطة النيجيرية الأربعاء، أن مسلحين خطفوا عاملين صينيين اثنين في منجم ذهب في جنوب غرب نيجيريا، وأطلقوا النار وأصابوا اثنين من حراس الأمن بجروح.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة يميسي أوبالولا في بيان، إن عملية الخطف جرت بعد ظهر الاثنين في قرية أوكيبا ايتيكان بولاية أوسون.

وأضافت: «شنت عصابة من المجرمين هجوماً وخطفت الرجلين الصينيين»، وهما تشاو جيان (33 عاماً) ووين (50 عاماً)، ويعملان في موقع منجمي، بدون تحديد اسم الشركة التي توظف الرجلين.

وأضاف البيان أن الحارسين الخاصين أصيبا وتم نقلهما إلى المستشفى.

وعمليات الخطف في مقابل فدية شائعة جداً في نيجيريا، خصوصاً في الجنوب المنتج للنفط وتعتبر أهدافاً لمثل هذه العمليات.

وفي الأول من شباط/فبراير، خطف ثلاثة صينيين وقتل مرافقوهم من الشرطة في أعقاب خلاف مع عمال في موقع منجم بمنطقة أتاكوموسا بولاية أوسون، وتم إطلاق سراحهم بعدما أمضوا حوالي الأسبوع في الأسر، وفي تموز/يوليو الماضي خطف أربعة صينيين على طريق في جنوب ولاية كروس ريفر، وأفرج عنهم بعد شهر.