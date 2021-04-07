شكرا لقرائتكم خبر عن تايوان: سنحارب حتى النهاية إذا هاجمتنا الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تايبه- رويترز

قال وزير خارجية تايوان، الأربعاء، إن الجزيرة ستحارب للنهاية إذا هاجمتها الصين، وأضاف أن الولايات المتحدة توقعت خطر حدوث ذلك وسط تصاعد الضغط العسكري الصيني بما في ذلك إجراء تدريبات بحاملات طائرات قرب الجزيرة.

وشكت، تايوان التي تعتبرها الصين جزءاً من أراضيها، من تكرار أنشطة بكين العسكرية في الأشهر القليلة الماضية إذ تتوغل القوات الجوية الصينية يومياً تقريباً في منطقة تحديد الدفاع الجوي التايوانية. وقالت الصين، الاثنين، إن مجموعة حاملة طائرات تجري تدريبات قرب الجزيرة.

قال وزير الخارجية جوزيف وو للصحفيين في مقر الوزارة: «حسب فهمي المحدود لصناع القرار الأمريكيين الذين يراقبون التطورات في المنطقة، من الواضح أنهم يرون خطر احتمال أن تشن الصين هجوماً على تايوان».

وأضاف: «نحن مستعدون دون شك، للدفاع عن أنفسنا وسنخوض الحرب إذا تعين علينا خوضها. وإذا تعين علينا أن ندافع عن أنفسنا إلى النهاية سندافع عن أنفسنا إلى النهاية».

وكانت واشنطن، أهم داعم دولي لتايوان ومورد سلاح لها، تدفع تايبه لتحديث جيشها بحيث يصعب على الصين تهديدها. وقال وو إن تايوان عازمة على تحسين قدراتها العسكرية وإنفاق المزيد على الدفاع. وتابع: «الدفاع عن تايوان مسؤوليتنا. سنحاول بكل السبل تحسين قدراتنا الدفاعية».