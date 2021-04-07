رجاب وعرب ستار بطلا «ريد بُل نيمار جونيورز فايف» في الإمارات

فاز كل من فريق رجاب للشباب، وفريق عرب ستار للشابات، في التصفيات النهائية لبطولة «ريد بُل نيمار جونيورز فايف» لخماسيات كرة القدم في الإمارات، والتي أقيمت نهاية الأسبوع الماضي بمجمع مدار بالجادة، وجهة الترفيه العائلية العصرية في قلب الشارقة الجديد.

وتغلب فريق رجاب على نظيره المنجاوي في منافسات الشباب، بينما فاز فريق عرب ستار على فريق شروق ضمن منافسات الشابات، وبهذا الفوز يكون أول فريق شابات من الإمارات ينافس ضمن البطولة الدولية في «إنستيتوتو بروجيتو نيمار جونيور» في برايا غراندي بساو باولو في البرازيل.

وبهذا يكون اللاعبون واللاعبات السبع لكل من الفريقين الفائزين في النهائي الوطني، واللذين يتألفان من خمسة لاعبين أساسيين ولاعبي احتياط لكل فريق، قد حجزوا مقاعدهم للسفر إلى البرازيل لاحقاً هذا العام لتمثيل الإمارات العربية المتحدة في البطولة الدولية؛ حيث سيحظون بفرصة للقاء النجم البرازيلي الكبير نيمار، وربما اللعب ضده وأربعة آخرين من أبرز أصدقائه النجوم ضمن أكبر منافسة من نوعها على مستوى العالم لكرة القدم الخماسية.

وقال هشام سعيد، مدير الفعاليات لدى أرادَ: «فخورون بالجهود الاستثنائية التي قادت إلى تنظيم هذه المنافسات الرياضية المميزة في بيئة صحية وآمنة؛ حيث خضع جميع اللاعبين للفحص، وتمت إقامة البطولة بشكل مغلق وأظهرت الفرق المشاركة درجة عالية من المسؤولية ملتزمين بارتداء الكمامات وقواعد التباعد الاجتماعي».

وأضاف: «إننا نتطلع لتحضيرات فريقي رجاب وعرب ستار للمشاركة في المنافسات النهائية في البرازيل ونتمنى لهم التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النتائج».

جدير بالذكر أنه تم تنظيم هذه النسخة من البطولة الوطنية بدعم من شركة أرادَ، المطور العقاري لمشروع الجادة؛ حيث انطلقت فعالياتها في 19 فبراير الماضي، وتضمنت مشاركة ما يزيد على 2000 لاعب ولاعبة من عشاق كرة القدم، والذين تنافسوا خلال أكثر من 350 مباراة جرت في 14موقعاً في الإمارات، وتضمنت المنافسات وللمرة الأولى في الإمارات تصفيتان لفرق الشابات.