العملاق إمبيد يقود سيفنتي سيكسرز للفوز على سيلتيكس

فيلادلفيا - الرياضية

عاد جويل إمبيد إلى تشكيلة فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز ليقوده للفوز 106-96 على بوسطن سيلتيكس في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وسجل إمبيد 35 نقطة ليحقق سيكسرز فوزه الثالث على التوالي، كما أنه الانتصار السابع في آخر ثماني مباريات أمام سيلتيكس.

وكان إمبيد قد غاب عن الخسارة أمام ممفيس جريزليز يوم الأحد الماضي، لكنه شارك للمرة الثانية في آخر ثلاث مباريات للفريق بعدما ابتعد قبلها عن عشر مباريات بسبب إصابة في الركبة اليسرى.

ولم يسجل جيسون تيتوم لاعب سيلتيكس أي نقطة في الربع الأول، لكنه أنهى المباراة برصيد 20 نقطة، كما استحوذ على أربع كرات مرتدة.

وشارك إمبيد في أقل من 33 دقيقة وواصل التألق أمام سيلتيكس بالتخصص، حيث بلغ متوسطه في ثلاث مباريات هذا الموسم 38.3 نقطة والاستحواذ على تسع كرات مرتدة.

وتقدم سيلتيكس 35-31 قبل حوالي تسع دقائق من نهاية الربع الثاني، لكن سيكسرز انتفض وسجل 21 نقطة مقابل نقطتين فقط لمنافسه ليفرض سيطرته على اللقاء.

وساهم داني جرين أيضاً في انتصار سيفنتي سيكسرز حيث سجل 17 نقطة بفضل خمس رميات ثلاثية من ست محاولات.