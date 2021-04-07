إدراج المتحف المصري بالتحرير على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أدرجت لجنة التراث العالمي بمنظمة التربية والعلوم والثقافة التابعة للأمم المتحدة (يونسكو)، المتحف المصري بالتحرير، على القائمة التمهيدية لمواقع التراث العالمي.

كانت وزارة السياحة والآثار قد قامت برفع الملف التمهيدي الخاص به في شهر فبراير الماضي، طبقًا للمعايير المقررة لتسجيل مواقع التراث العالمي.

وأوضح المستشار عبد المحسن شافعي، المشرف العام على الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بوزارة السياحة والآثار، خلال بيان له اليوم الأربعاء، أن الوزارة حرصت خلال الملف الذي قدمته إلى اليونسكو على إبراز المكانة الخاصة التي يتمتع بها المتحف كمنارة ثقافية بقلب القاهرة وشاهد على الحضارة المصرية؛ فهو أول متحف قومي بمنطقة الشرق الأوسط يضم أكبر وأهم الكنوز الأثرية للحضارة المصرية القديمة، بالإضافة إلى كونه معلمًا فريدًا لعب دورًا مهمًّا في تثقيف ونشر الوعي الأثري لمختلف فئات المجتمع المصري، كما أن به مكتبة وأرشيف يضم وثائق وكتبًا نادرة في مجال علم المصريات، فهو يحظى بمكانة كبيرة كمصدر للتراث الحي.

وقالت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير، إن مبنى المتحف يتفرد في كونه صرحًا معماريًّا استثنائيًّا، ومن أوائل المباني المعمارية التي شيدت خصيصًا ليصبح متحفًا؛ فهو يتميز بتصميمه الفريد والإنجاز الهندسي الذي يمثله، وقد شيده المعماري الفرنسي مارسيل دورنون، الذي صممه على طراز العمارة الكلاسيكية اليونانية الرومانية، بعد اجتيازه مسابقة عالمية من 87 تصميمًا، وتم وضع حجر أساس المتحف عام 1897، وتم افتتاحه في 15 نوفمبر 1902 في عهد الخديو عباس حلمي الثاني.

يذكر أنه جار حاليًّا تنفيذ مشروع لتطوير العرض بالمتحف المصري بالتحرير من خلال خطة قصيرة المدى، وأخرى طويلة المدى.

وينضم المتحف بذلك إلى قائمة المواقع المصرية المسجلة على القائمة التمهيدية لليونسكو، والتي تضم عددًا من مواقع التراث الثقافي والطبيعي الفريدة في مصر؛ ومنها مواقع بمحافظة المنيا ومحمية رأس محمد بجنوب سيناء ومقياس النيل بالروضة وأديرة الصحراء الغربية وقلاع سيناء الأثرية.

وسجلت مصر ٨ مواقع على قائمة التراث العالمي؛ وهي منطقة منف وجبانتها، وطيبة وجبانتها، والنوبة، والقاهرة التاريخية، وسانت كاترين، ودير أبو مينا، ومحمية وادي الحيتان.