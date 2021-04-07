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صحة القليوبية: 3828 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا بمنافذ التطعيم

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محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، وصول إجمالي عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح بالقليوبية، منذ فتح باب التطعيم حتى الآن إلى 3828 مواطنًا.

وتلقى 1631 مواطنًا التطعيم بمستشفى كفرشكر المركزي، بينما تلقى 897 اللقاح بمركز طب الأسرة بسنديون، و 1300 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

وكشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية أن 112 مواطنًا تلقوا اللقاح بكفر شكر المركزي اليوم، بينما تلقى 36 بمركز طب الأسرة بسنديون بقليوب، و113 بمركز طب حجازي بشبرا الخيمة، بإجمالي 261 مواطنًا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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