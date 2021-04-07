صحة القليوبية: 3828 مواطنًا تلقوا لقاح كورونا بمنافذ التطعيم

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية- أسامة علاء الدين:

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية، اليوم الأربعاء، وصول إجمالي عدد المواطنين الذين حصلوا على لقاح كورونا بالقليوبية، منذ فتح باب التطعيم حتى الآن إلى 3828 مواطنًا.

وتلقى 1631 مواطنًا التطعيم بمستشفى كفرشكر المركزي، بينما تلقى 897 اللقاح بمركز طب الأسرة بسنديون، و 1300 بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

وكشفت بيانات مديرية الصحة بالقليوبية أن 112 مواطنًا تلقوا اللقاح بكفر شكر المركزي اليوم، بينما تلقى 36 بمركز طب الأسرة بسنديون بقليوب، و113 بمركز طب حجازي بشبرا الخيمة، بإجمالي 261 مواطنًا.