المدارس المصرية اليابانية.. ننشر شروط الالتحاق وموعد التقديم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2021/2022، بداية من الخميس وتستمر لمدة 15 يومََا.

وأكدت الوزارة أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوي أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوي أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 5 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث السادس من أكتوبر، والمدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر، والمدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق، والمدرسة المصرية اليابانية بالعريش، والمدرسة المصرية اليابانية ببنها".

ويشهد العام الدراسي المقبل دخول 5 مدارس جديدة إلى منظومة المدارس المصرية اليابانية ليصبح إجمالي عدد المدارس 48 مدرسة في 25 محافظة.

وجاءت شروط الانضمام للمدارس المصرية اليابانية، وفقا للأعوام السابقة كالتالي:

- يتم التقديم إلكترونيا من خلال رابط الرسمي للمدارس اليابانية من خلال الرابط التالي https://ejs4students.moe.gov.eg

- شهادة ميلاد الطالب.

- بطاقة ولي الأمر.

ـ دفع مقدم المصروفات الدراسية 10% من قيمة المصروفات الكاملة.

ـ سن الطفل المراد التقديم له في KG1 من 4 لـ 5 سنوات إلا يوم واحد.

ـ احتساب سن الطفل يكون فى 1 أكتوبر 2020.

ويبلغ عدد المدارس المصرية اليابانية نحو 43 مدرسة، موزعة على 24 محافظة.

مصروفات المدارس المصرية اليابانية تبلغ 11 ألف جنيه، إضافة إلى مصاريف الزي المدرسي.

عدم التحويل بين المدارس، حيث أنه كل مدرسة وحدة قائمة بذاتها كما نصت الشروط والاحكام الخاصة بالمدارس.

أن يكون السن مطابق للقواعد التي أعلنتها المدارس.

اجتياز الاختبارات و المقابلة الشخصية لكلا من الطفل و ولي الامر.

ويعتمد النظام التعليمى فى المدارس المصرية اليابانية، فى أن المنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسى المصرى الجديد (2.0) باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو” كأنشطة أساسية، ولغة التدريس فى المدارس هى اللغة الإنجليزية بالإضافة إلى تدريس منهج المستوى الرفيع فى اللغة الإنجليزية Connect Plus.