إندونيسيا تسابق الوقت لإنقاذ المناطق التي ضربها إعصار استوائي

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إنه تم إرسال مزيد من فرق الإنقاذ لمناطق ضربها إعصار استوائي بشرق إندونيسيا في ظل استمرار فقدان العشرات.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث: إن ما لا يقل عن 126 شخصاً قتلوا وفقد 74 آخرون بعد وقوع فيضانات وانهيارات أرضية وانفجار بركاني في مجموعة من الجزر بإقليم إيست نوسا تينجارا .

وقال راديتيا جاتي المتحدث باسم الوكالة: إن فرق البحث والإنقاذ سوف تتوجه إلى المناطق المتضررة على متن طائرة شحن من ماكاسار إلى جنوب سولاويسي وبالي وجزيرة فلوريس.

وأضاف:«سوف ينضم أفراد من الشرطة والجنود لعملية البحث عن المفقودين». وكان قد جرى إرسال ست طائرات مروحية في وقت متأخر من، أمس الثلاثاء، لإسقاط المساعدات للمناطق التي يتعذر الوصول إليها بسبب الطرق المغلقة وارتفاع الأمواج وقوة الرياح.

وأودى الطقس السيئ بحياة ما لا يقل عن 27 شخصاً في تيمور الشرقية، التي يبلغ تعداد سكانها مليون نسمة، وتتاخم إقليم تيمور الغربية بإندونيسيا.