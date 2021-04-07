وزير الخارجية المصري يبدأ زيارة رسمية إلى لبنان

ابوظبي - سيف اليزيد - بدأ وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم زيارة رسمية إلى العاصمة اللبنانية بيروت يلتقي خلالها كبار المسؤولين والقادة اللبنانيين.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد حافظ في تصريح له أن الزيارة تأتي للتأكيد على دعم مصر للبنان ومساندتها للجهود المبذولة للتغلب على أزمته الراهنة عبر تشكيل حكومة تضم أطراف المعادلة السياسية اللبنانية كافة، إضافة إلى الإعراب عن تضامن مصر مع الشعب اللبناني الشقيق، وأهمية تجاوز الظرف الحالي إعلاءً للمصلحة اللبنانية وسعيًا نحو مستقبل يُحقق تطلعات لبنان في الأمن والاستقرار والتنمية.