إصابات كورونا تتخطى 133 مليون حول العالم

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 7 أبريل 2021 12:16 مساءً - كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 133 مليونا و34 ألفا و420 إصابة، الأربعاء.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و886 ألفا و246 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 107 ملايين و289 ألفا و168 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

رقم قياسي في الأرجنتين

سجلت الأرجنتين رقما قياسيا لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا بلغ 20870، في وقت تتعرض فيه البلاد لموجة ثانية من العدوى.

كانت الأرجنتين قد اتخذت في الأشهر الأخيرة إجراءات لفتح اقتصادها المتداعي بعد عزل عام صارم العام الماضي.

وجاء الرقم القياسي في حالات الإصابة بعد ارتفاع الحالات بشكل حاد خلال الشهر الماضي، وبعد أن قال الرئيس ألبرتو فرنانديز إنه أصيب بالفيروس، السبت، رغم أنه لم تظهر عليه الأعراض.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات في الأرجنتين إلى حوالي 2.43 مليون منذ بدء الجائحة.

وسجلت البلاد أيضا 163 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 56634.

ارتفاع حالات كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و910445 حالة بعد تسجيل 9677 إصابة جديدة.

كما أظهرت البيانات كذلك ارتفاع عدد الوفيات إلى 77401 بعد تسجيل 298 وفاة جديدة.

12 إصابة جديدة في الصين

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين تسجيل البر الرئيسي 12 إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ في السادس من أبريل/ نيسان الجاري انخفاضا من 24 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان، إن اثنتين من الحالات الجديدة إصابات محلية، وإنهما سُجلتا في مدينة رويلي بإقليم يونان بجنوب غرب الصين على الحدود مع ميانمار، حيث ظهرت بؤرة تفش جديدة الأسبوع الماضي.

وأكدت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض انخفضت إلى 8 من 17 قبل يوم، ولا تصنف الصين تلك الحالات على بأنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في بر الصين الرئيسي 90341، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.