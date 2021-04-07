محكمة الاستئناف تثبت حكم الإعدام لقاتل الطفل عدنان بوشوف

جدة - عبدالحي حسين - قضت محكمة الاستئناف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بتأيد الحكم الابتدائي في حق المتهم بقتل الطفل عدنان بوشوف.

وقررت المحكمة الإبقاء على حكم الإعدام بحق المتهم الرئيسي، كما أيدت الحكم الإبتدائي الصادر في حق الأشخاص الثلاثة المتهمين في القضية، وذلك بالحبس 4 أشهر نافذة.

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ويتابع في قضية قتل الطفل عدنان، بعد اختطافه، واغتصابه، أربعة أشخاص، من بينهم المتهم الرئيسي، المتابع من أجل، “جناية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، الذي سبقته جناية التغرير بقاصر، يقل عمره عن 12 سنة، واستدراجه، واحتجازه، وهتك عرضه بالعنف، والاحتجاز، المقرون بطلب فدية، والتمثيل بجثة، واخفائها، وتلويثها، ودفنها خفية”.

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وكانت قضية مقتل عدنان في مدينة طنجة قد خلفت موجة غضب، وحزن في صفوف المغاربة، الذين نددوا بمقتله، وطالبوا بمعاقبة الجاني بأقصى العقوبات.

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