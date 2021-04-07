شكرا لقرائتكم خبر عن أوساكا اليابانية تلغي مرور الشعلة الأولمبية بسبب تفاقم الجائحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت محافظة أوساكا اليابانية اليوم الأربعاء إلغاء مرور مسيرة الشعلة الأولمبية لأولمبياد طوكيو، في المحافظة بأكملها، بسبب الانتشار السريع للعدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت المحافظة الواقعة غرب اليابان حالة الطوارئ الطبية بعد أن سجلت أكثر من 800 حالة إصابة جديدة بالعدوى اليوم الأربعاء، وهو أعلى رقم يسجل في يوم واحد منذ بداية انتشار الوباء.

وقال هيروفومي يوشيمورا محافظ أوساكا خلال المؤتمر الصحفي إن هذه الزيادة قد تأتي بسبب سلالات لفيروس كورونا أكثر نشرا للعدوى .

وأعلن المحافظ أن مسيرة الشعلة الأولمبية لن تمر في طرق المحافظة بأكملها، وذلك بعد يوم واحد من إبلاغ المحافظة للجنة المنظمة للأولمبياد، بأن مسيرة الشعلة لن تمر في مدينة أوساكا.