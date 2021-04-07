شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا عالميًا : الإصابات 132.5 مليونا .. واللقاحات 689 مليون جرعة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل لنحو 132.5 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 689 مليون جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 132 مليونا و 447 ألف حالة. كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 75.2 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لمليونين و 873 ألف حالة.