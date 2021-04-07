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فريق التعامل مع المخاطر الإقليمية بدول التعاون يعقد اجتماعه السابع

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الدمام - شريف احمد - عقد الفريق الفني المعني بوضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر الإقليمية بدول مجلس التعاون اجتماعه السابع أمس، عبر - الاتصال المرئي -، برئاسة مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني بالبحرين دولة الرئاسة للدورة الحالية العقيد محمد الغدير، وبمشاركة أعضاء الفريق ممثلي الدول الأعضاء ومركز حالات الطوارئ وقطاع الشؤون الأمنية.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما نُفِّذَ من توصيات الاجتماع السادس من قبل المركز، كما قُدِّمَ عرض مرئي من قبل المركز حول خارطة الطريق لوضع المتطلبات الأساسية لخطة مواجهة عامة للطوارئ الإقليمية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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