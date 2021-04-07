شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التعامل مع المخاطر الإقليمية بدول التعاون يعقد اجتماعه السابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد الفريق الفني المعني بوضع الحلول وآليات التعامل مع المخاطر الإقليمية بدول مجلس التعاون اجتماعه السابع أمس، عبر - الاتصال المرئي -، برئاسة مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للدفاع المدني بالبحرين دولة الرئاسة للدورة الحالية العقيد محمد الغدير، وبمشاركة أعضاء الفريق ممثلي الدول الأعضاء ومركز حالات الطوارئ وقطاع الشؤون الأمنية.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما نُفِّذَ من توصيات الاجتماع السادس من قبل المركز، كما قُدِّمَ عرض مرئي من قبل المركز حول خارطة الطريق لوضع المتطلبات الأساسية لخطة مواجهة عامة للطوارئ الإقليمية.