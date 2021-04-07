شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا : سفير موسكو لن يعود إلى واشنطن فى المستقبل القريب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استبعد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، عودة السفير الروسي إلى واشنطن في المستقبل القريب، وأوضح أن مسألة عودته مرتبطة بمدى استعداد واشنطن لتطبيع العلاقات مع موسكو، وفقًا لموقع روسيا اليوم.

وقال ريابكوف حول تحديد توقيت عودة السفير الروسي أناتولي أنتونوف إلى الولايات المتحدة "هذه المسألة ليست مرتبطة بالأيام القليلة المقبلة".

وأضاف أنه "سيتم تحديد التوقيت اعتمادا على الخطوات التي ستتخذها واشنطن على المسار الثنائي. نتوقع أنهم سيكونون قادرين على إظهار الرغبة، على الأقل نسبيا، في تطبيع العلاقات، ويتخذون إجراءات ملحوظة".

واستدعت وزارة الخارجية الروسية سفيرها لدى واشنطن أنتونوف يوم 17 مارس الماضي، للتشاور وتقييم آفاق العلاقات مع واشنطن، وذلك بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، التي قال فيها إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيدفع الثمن" مقابل تدخله المزعوم في الانتخابات الأمريكية.