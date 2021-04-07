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20 قتيلًا ومصابًا جراء انفجار قنبلة شرق أفغانستان

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الدمام - شريف احمد - أفادت مصادر محلية فى أفغانستان، اليوم الأربعاء، بمقتل مدنيين اثنين وإصابة 18 شخصا آخرين بجروح، وذلك جراء انفجار قنبلة مزروعة على جانب أحد الطرق بإقليم "ننجارهار" الشرقى.

وذكرت قناة "طلوع" الأفغانية أن الانفجار وقع صباح اليوم فى أحد أحياء مدينة "جلال أباد" وقت مرور قوات أمنية بالمنطقة، مشيرة إلى أن عددا من رجال الشرطة قد أصيب فى الانفجار إلا أن العدد الأكبر سقط بين المدنيين.

ولم تعلن أى جهة أو جماعة مسئوليتها عن هذا الانفجار حتى الآن.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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