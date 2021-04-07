كورونا.. دولة آسيوية تسجل اكثر من 115 الف اصابة في يوم واحد !

وجاء في بيان وزارة الصحة، انه "تم تسجيل 115736 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 12.80 مليون".

وأضافت الوزارة أنه تم أيضا اليوم تسجيل 630 حالة وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 166177 وفاة.



وهذا هو اليوم الثاني في الأسبوع الحالي الذي تتجاوز فيه إصابات الهند 100 ألف. والدولة الوحيدة التي سجلت مثل هذه الأرقام المرتفعة هي الولايات المتحدة.

وتجاوزت الإصابات اليومية الحالية في الهند ذروة الموجة الأولى في ايلول من العام الماضي.

ومع اكتساب الموجة الثانية قوة دافعة، أمرت السلطات في ولايات هندية عدة بفرض عزل عام محلي جديد، وغيره من القيود الهادفة للحد من انتشار الفيروس، الذي أصبح العديد من سلالاته المتحورة أكثر عدوى.



والهند هي ثالث أكثر دول العالم إصابة بكورونا، بعد الولايات المتحدة والبرازيل.