انت الان تتابع خبر مكافحة الإرهاب يعلن مقتل 60 إرهابياً في سلسلة تلال حمرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بــيـــان????

قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)

بعد إن أنطلقت عملية " الأسد المُتاهب " في الشهر السابق والتي أسفرت عن تدمير (١٢٠) كهف ومضافة وقتل (٢٧) عُنصر من داعـش، والتي هرب على أثرها بعض العناصر الإرهابية نحو سلسلة تلال حمرين بعد أن ضاق بهم الحال في سلسلة جبال قرة جوغ.

تمكن رجال جهاز مُكافحة الإرهاب من رصد تحركات هروبهم ولم يُطلق النيران عليهم من أجل كشف المقرات البديلة التي سيلجأون لها .

وفور إستقرارهم داخل هذه المضافات البديلة، أرسل أبطالنا في جهاز مُكافحة الإرهاب أحداثيات هذه المضافات إلى القوة الجوية العراقية البطلة، والتي بدورها قامت بشن قصف مكثف على مضافات بقايا داعـش بتاريخ ٢٥ آذار للعام ٢٠٢١ ليشهد تدمير المقرات البديلة التي لجئوا أليها بشكلٍ كامل.

اليوم بتاريخ ٢٠٢١/٤/٧نؤكد بأن هذا القصف أسفر عن مقتل ( ٦٠) إرهابي من بقايا عصابات داعـش بعملية شهدت تكتيك نوعي جديد ومُحترف بالإضافة لتنسيق عالي المستوى بين أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب والقوة الجوية العراقية البطلة.

إن جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بوعده لأبناء الشعب العراقي وللقائد العام للقوات المُسلحة بأن يقضي كُليًا على بقايا عصابات داعـش الإرهابية، وإن تطهير أرضنا المُقدسة من هذه البراثن قادمٌ لا محالة .

جهاز مُكافحة الإرهاب

٧ نيسان ٢٠٢١