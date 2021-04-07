بيان فلسطيني حول صحة عباس بعد فحوصات ألمانيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الرئاسة الفلسطينية إن الرئيس محمود عباس أنهى الفحوصات الطبية في ألمانيا وسيعود إلى البلاد غدا.

وأوضحت الرئاسة الفلسطينية أن "الفحوصات الطبية كانت مقررة له مسبقا في ألمانيا".

وأضافت: "الرئيس بصحة جيدة وسيعود إلى أرض الوطن يوم غد الخميس".

وكان الرئيس عباس، 85 عاما، غادر الأراضي الفلسطينية يوم الإثنين، متوجها إلى ألمانيا، في زيارة رسمية عادة ما تتخللها فحوصات طبية.

وهو ما أكدته مصادر فلسطينية لـ"الخليج 365" بأن عباس أجرى فحوصات دورية في ذات المستشفى، بالعاصمة برلين أكثر من مرة، خلال السنوات الماضية.