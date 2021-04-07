الدبيبة يبدأ جولته الخليجية من الكويت بحثا عن الدعم العربي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة جولته الخليجية بزيارة الكويت، في إطار مساعي الأخيرة لتوحيد الموقف الخليجي حول ملف بلاده.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء استقبل اليوم في قصر بیان، رئیس حكومة الوحدة الوطنیة اللیبیة.



وأضافت أن الدبيبة الذي وصل إلى الأراضي الكويتية في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، جرت له مراسم استقبال رسمیة، قام عقبھا بمصافحة كبار مستقبلیه.

الاحترام المتبادل

ولم تصدر حكومة الوحدة الوطنية، أي بيان حول تفاصيل الزيارة أو الملفات التي ناقشها الدبيبة مع المسؤولين الكويتيين، كذلك لم يعلن عن الدول التي تشملها الجولة.

وكان الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا محمد حمودة كشف في تصريحات صحفية أمس، عن جولة خليجية يقوم بها رئيس الحكومة.

وقال حمودة إن الزيارة تأتي في إطار مساعي الدبيبة لتوحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين كل الدول على أساس "الاحترام المتبادل".

الزيارة الثانية

وتعد زيارة الدبيبة الخارجية هي الثانية له منذ توليه منصبه، بعد زيارة القاهرة، والتي التقى خلالها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتم التوافق على تبادل الزيارات على مستوى المسؤولين التنفيذيين لنقل الخبرة والتشاور بشأن كافة القطاعات التي سيتم التعاون فيها، خاصةً على مستوى الخدمات واستعادة الأمن، إلى جانب التعاون الاقتصادي، وكذا تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات.

ومنذ إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا في 5 فبراير/شباط الماضي، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، وسارعت عدة دول عربية وغربية، إلى إبداء دعمها للسلطة الجديدة، آملة في أن تسهم تلك الخطوة في توحيد المؤسسات بليبيا وإنهاء حالة الانقسام الذي طال لقرابة عقد من الزمان.