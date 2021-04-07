تعرف على سعر اليورو في مصر اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتفع متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021، في معظم البنوك وفي البنك المركزي.

واستقرت أسعار صرف العملات العربية، والأجنبية بمصر في ظل ارتفاع احتياطياتها من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري، الأحد.

سعر اليورو في مصر

وارتفع متوسط العملة المصرية أمام الجنيه الإسترليني، فيما استقر أمام الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وتباين أمام الدينار الكويتي.

وارتفع متوسط سعر اليورو الأوروبي مسجلا 18.49 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.41 جنيه للشراء و18.54 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، ارتفع سعر اليورو إلى 18.45 جنيه للشراء، و18.63 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.36 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، أمس.

فيما زاد سعر العملة الأوروبية، لدى بنك مصر (ثاني أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى نحو 18.54 جنيه للشراء، و18.60 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) فقد قفز سعر اليورو إلى نحو 18.47 جنيه للشراء، و18.67 جنيه للبيع، مقابل نحو 18.38 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

توقعات نمو الاقتصاد

توقع وزير المالية المصري محمد معيط، الإثنين، نمو اقتصاد البلاد 2.8% في السنة المالية الجارية 2020-2021 وبنحو 5.4% في 2021-2022.

أضاف معيط، في مؤتمر اقتصادي عقد بالقاهرة، أن بلاده تتوقع تراجع العجز الكلي إلى 7.7% في السنة المالية الحالية من 7.9% في 2019-2020 وأن يصل إلى 6.6% في 2021-2022.

وتابع أن مصر تستهدف دعم الصادرات بنحو 25 مليار جنيه (1.6 مليار دولار) في 2021-2022.

سعر الدولار والإسترليني

واستقر متوسط سعر العملة الخضراء في البنك المركزي المصري ثابتا اليوم الأربعاء، عند نحو 15.656 جنيه للشراء، و15.756 للبيع.

بينما انخفض سعر الجنيه الإسترليني على شاشات البنك المركزي المصري إلى 21.67 جنيه للشراء و21.81 جنيه للبيع، مقابل 21.71 جنيه للشراء و21.85 جنيه للبيع، أمس.

سعر الريال والدرهم والدينار

واستقر سعر الريال السعودي في مصر في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، عند نحو 4.17 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع.

كما ظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند نحو 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي، نحو 51.82 جنيه للشراء و52.17 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.75 جنيه للشراء و52.21 جنيه للبيع، أمس.

الاحتياطي يقفز للشهر العاشر

وقفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي للشهر العاشر على التوالي، وفقا لبيانات كشفها البنك المركزي المصري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك، الأحد، ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى 40.337 مليار دولار في مارس/ آذار الماضي من 40.201 مليار في فبراير/ شباط الماضي.