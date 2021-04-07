وزير الري الإثيوبي يقول إن بلاده أكدت التزامها بتبادل المعلومات بشأن عملية ملء سد النهصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 7 أبريل 2021

متابعات_ الخليج 365

قال وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، اليوم الأبعاء، إن بلاده أكدت التزامها بتبادل المعلومات بشأن عملية ملء سد النهصة التي تمضي فيها في موعدها المقرر.



جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده بقلي في أديس أبابا للتعقيب على محادثات كينشاسا بشأن سد النهضة والتي أعلن الأطراف الثلاثة إثيوبيا ومصر والسودان فشلها.

وقال وزير المياه والري الإثيوبي إن "اجتماع كينشاسا أوضحنا فيه موقف أديس أبابا ورغبتها في إنهاء هذه المفاوضات".

وأضاف أن بلاده "ماضية قدما في عملية الملء الثاني لسد النهضة"، مشددا على أن وفد أديس أبابا في كينشاسا أكد التزامنا بتبادل المعلومات حول عملية الملء".

وأضوح أن "الملء الثاني سيتم في موعده وفق ما خطط له وجاهزون لتلبية مخاوف السودان بشأن ذلك وتبادل المعلومات معه".

وأشار بقلي إلى الوفد أكد في كينشاسا "موقف إثيوبيا بأن تكون قيادة التفاوض أفريقية عملا بالحلول الأفريقية، وأن موقفنا حول دور المراقبين أن يستمرو في دورهم كمراقبين فقط، بخلاف ما أثاره السودان ومصر".

وتابع: "كنا قد توصلنا لاتفاق بإنهاء المفاوضات في الجولة القادمة، وإثارة السودان للوساطة يتعارض مع اتفاق إعلان المبادئ".

ولفت إلى أنه "المتفق عليه مع مصر وإثيوبيا وفق إعلان المبادئ هو التفاوض بحسن نية".

وجرت اتهامات متبادلة بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان بشأن التسبب في فشل جولة محادثات كينشاسا التي رعاها رئيس الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.