مصرع 16 شخصاً في تصادم حافلتين بشمال المكسيك

مكسيكو- أ.ف.ب

لقي 16 شخصاً مصرعهم وأصيب 14 آخرون بجروح في حادث مروري وقع، فجر الثلاثاء، على طريق سريع في شمال المكسيك بين حافلتين كان على متن كليهما عمّال منجم. وقال مكتب المدّعي العام في ولاية سونورا حيث وقع الحادث: إنّ الحافلتين اصطدمتا ببعضهما قبيل انبلاج الفجر أثناء مرورهما على طريق سريع يؤدّي إلى مدخل المنجم.

وأضاف في بيان أنّ كلّ العمّال الذين لقوا مصرعهم في الحادث كانوا على متن حافلة صغيرة، في حين أنّ أولئك الذين أصيبوا بجروح كانوا على متن حافلة أكبر وقد نقلوا إلى المستشفى لتلقّي العلاج. وتتراوح أعمار القتلى بين 20 و40 عاماً وفقاً للبيان الذي أكّد أنّ جميع الضحايا مكسيكيون.