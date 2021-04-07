شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء 100 وحدة صحية أبرزها.. تعرف على تفاصيل المرحلة الأولى من "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت المرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة التى انطلقت فى يناير 2019، رفع كفاءة حوالى من 380 إلى 400 قرية على مستوى الجمهورية، بإجمالي 756 ألف أسرة (3 ملايين فرد) فى 11 محافظة: مرسى مطروح والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادي الجديد والبحيرة والدقهلية والقليوبية.

وشارك في التطوير 23 جمعية أهلية، حيث شمل شتى المجالات التنموية كالصحة والصرف الصحي والكهرباء والطرق والإسكان بتكلفة 10.5 مليار جنيه، ورصدت دراسة للمركز المصرى للفكر ما تم فى المرحلة الأولى كالتالي :

١- إنشاء 100 وحدة صحية بتكلفة 450 مليون جنيه، وتجهيزها وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل الجديد.

٢- تنفيذ 1000 مشروع رصف طرق وكباري بتكلفة 3.825 مليار جنيه.

٣- تنفيذ 500 مشروع كهرباء بتكلفة 1.425 مليار جنيه.

٤- تنفيذ 141 مشروع صرف صحي بتكلفة 1.550 مليار جنيه.

٥- تنفيذ 150 مدرسة بتكلفة 750 مليون جنيه، وإضافة 917 فصل جديد للمدارس القائمة لتستوعب 36.680 ألف تلميذ.

٦- تنفيذ 200 مشروع مياه شرب بتكلفة 1.5 مليار جنيه.

٧- تنفيذ 125 مشروع تحسين بيئة تغطية مصارف ومعدات نظافة بتكلفة 750 مليون جنيه.

٨- تنفيذ 75 مشروع رفع كفاءة مقرات وحدات محلية ومراكز تضامن بتكلفة 250 مليون جنيه.

٩- إنشاء مشروع لتمكين النساء المعيلات اقتصاديًا في 147 قرية.

١٠ - تسقيف 16 ألف منزل.

١١- تسيير 264 قافلة طبية في كافة التخصصات، وتوقيع الكشف الطبي على 3 ملايين مواطن في 27 محافظة، وإجراء 12 ألف جراحة عامة وعيون، وتوزيع 600 جهاز تعويضي، وتوزيع أكثر من 18 ألف نظارة طبية من خلال قوافل رمد موجهة بالدرجة الأولى لطلاب المدارس للاكتشاف المبكر للإعاقات البصرية.

١٢- توفير 20 مليون جنيه لتمويل مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

كما خصصت المبادرة 32 مليار جنيه لتطوير المناطق العشوائية، شملت تطوير وإعادة تخطيط 354 منطقة خطرة، إلى جانب توفير 262 ألف وحدة لسكان العشوائيات و354 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، و150 ألف وحدة لمتوسطي الدخل.